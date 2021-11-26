الحكومة الكورية تكرس جهودها التكنولوجية لتحقيق الحياد الكربوني

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تعمل الحكومة الكورية حاليا على تطوير 197 تقنية رئيسية للطاقة في 13 مجالا من أجل تحقيق المساهمة المحددة وطنيا لعام 2030 في مجال تخفيض الكربون، وتحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2050.وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية جلسة خاصة عبر الإنترنت وخارجها حول "خريطة طريق تقنيات الطاقة للحياد الكربوني لعام 2050"، و"خريطة طريق الأبحاث العلمية الدولية المشتركة حول الطاقة"، في مجمع كويكس للمؤتمرات في جنوب سيول اليوم.وتحتوي خريطة طريق تقنيات الطاقة للحياد الكربوني على الجدول الزمني وطرق التحقيق لـ197 تقنية رئيسية في 13 مجالا ضرورية للوفاء بالمساهمة المحددة وطنيا لعام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني لعام 2050.وتضم المجالات الـ13: توليد الطاقة بالوقود النظيف، وخلايا الوقود، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونظام الطاقة واقتران القطاعات، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، ومباني المجمعات الصناعية، وتداول الموارد، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستخدامه، ومنشآت تكرير النفط.أما خريطة طريق الأبحاث الدولية المشتركة فتشمل استخراج التقنيات الرئيسية في 6 مجالات واعدة للتعاون الدولي، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظام تخزين الطاقة وطرح سبل التعاون مع شركات التعاون الرئيسيين.وقال "كانغ كيونغ صونغ" مدير قسم صناعة الطاقة في الوزارة إنه ينبغي تحويل هيكل الطاقة من أجل تحقيق الحياد الكربوني بواسطة تطوير التقنيات فائقة الحدود، موضحا أن الحكومة الكورية ستقدم دعما كبيرا لتخصيص الميزانيات الضرورية وتعزيز عمليات البحث والتطوير كبيرة الحجم، وتفعيلها على المستوى الدولي المشترك.