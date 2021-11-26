تحويل مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام إلى مؤتمر افتراضي

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تقرر تحويل مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2021 إلى مؤتمر افتراضي نتيجة لانتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، بعد أن كان من المقرر عقده وجها لوجه في سيول الأسبوع القادم.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس بأن الوزارة قررت تحويل المؤتمر الذي سيعقد في سيول خلال يومي 7 و8 من شهر ديسمبر الحالي إلى مؤتمر عبر الإنترنت دون تأجيله.وبناء على ذلك تم إلغاء زيارة حوالي 400 مسؤول في حكومات 100 دولة ومنظمات دولية، بمن فيهم وزراء الخارجية والدفاع الذين كان من المقرر أن يزوروا سيول لحضور المؤتمر الأسبوع القادم.الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري لحفظ السلام يمثل أعلى نظام تشاوري في مجال عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة.ومنذ انطلاقه في عام 2016، أصبح مؤتمرا منتظما يحضره وزراء خارجية ودفاع 155 دولة، ويتم فيه تعزيزالدعم السياسي للمجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام واكتشاف ومتابعة التعهدات الجديدة لمختلف الدول من أجل تعزيز تلك العمليات وغيرها من الأمور ذات الصلة.وقد تولت كوريا الجنوبية رئاسة المؤتمر هذا العام، وكان من المقرر عقده في سيول في شهر أبريل الماضي لأول مرة في آسيا، ولكن تم تأجيله إلى هذا الشهر.وظلت الحكومة الكورية تكرس جهودها لتنظيم المؤتمر باعتباره أول مؤتمر دولي كبير يقام وجها لوجه في كوريا منذ بدء جائحة كورونا.بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل المنتدى الكوري الإفريقي الذي كان من المقرر عقده في سيول يومي 9 و10 من هذا الشهر إلى العام القادم.