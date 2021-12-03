متوسط إنفاق الأسر الكورية منخفضة الدخل يزيد عن متوسط دخلها للسنة التاسعة

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أظهرت دراسة أن متوسط دخل الأسر الكورية الجنوبية في فئة الـ 20% الأقل دخلا كان أقل من متوسط إنفاقها، للعام التاسع على التوالي.واستندت الدراسة إلى بيانات صادرة عن هيئة الإحصائيات الكورية، وقد أجراها معهد أبحاث تابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال، وصدرت نتائجها يوم أمس الخميس.ووفقا للدراسة، فإن الأسر في فئة الـ 20% الأقل دخلا بلغ متوسط دخلها العادي 11.55 مليون وون في العام الماضي، وأنفقت 11.97 مليون وون، لتسجل متوسط عجز قيمته 420 ألف وون.وأظهرت الدراسة أيضا وجود فجوة كبيرة بين شريحة الأعلى دخلا والأقل دخلا من حيث نفقات تعليم الأطفال، حيث أنفقت كل أسرة في المتوسط ضمن شريحة الـ20% الأعلى دخلا مبلغ 7.91 مليون وون على تعليم أطفالها في العام الماضي، وهو ما يمثل 36 ضعف المبلغ الذي أنفقته كل أسرة في الـ20% الأقل دخلا والذي بلغ 220 ألف وون.