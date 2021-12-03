34% يؤيدون مرشح الحزب المعارض و33% يؤيدون مرشح الحزب الحاكم

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أظهر استطلاع جديد صدر أمس الخميس اقتراب نسب التأييد التي حصل عليها المرشحان الرئاسيان "لي جيه ميونغ" الحاكم السابق لمقاطعة "كيونغ كي" والمرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" النائب العام السابق والمرشح عن حزب المعارضة الرئيسي.وفي الاستطلاع الذي أجرته شركات "إمبرين بابليك" و"كي ستات ريسيرش" و"كوريا ريسيرش إنترناشيونال" و"هانكوك ريسيرش"، وشمل ألفا من المواطنين البالغين من جميع أنحاء البلاد، حصل "يون" على 34% من أصوات المشاركين، وحصل "لي" على 33%، في السباق الرئاسي الافتراضي متعدد المرشحين.واحتل "آه تشول سو" مرشح حزب الشعب الصغير، المركز الثالث بنسبة 5%، وتلته رئيسة حزب العدالة التقدمي الصغير "شيم سانغ جونغ" بنسبة 4%.وفي الاستطلاع الأسبوعي السابق الذي أجرته نفس الشركات، تقدم "يون" على "لي" بثلاث نقاط مئوية، وإن كان ذلك ضمن هامش الخطأ الذي وصل إلى ثلاث نقاط مئوية.وعند سؤال المشاركين عمن سيصبح الرئيس القادم على الأرجح، اختار 37% منهم "لي"، وحصل "يون" على نسبة 36%.وبالنسبة للحزب الذي يؤيدونه، حصل كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب المعارض على 32%.ويبلغ مستوى الثقة بالاستطلاع 95%.