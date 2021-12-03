المكتب الرئاسي يعلن عن تطبيق تعديلات طفيفة على قواعد التباعد الاجتماعي

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الحكومة سوف تستجيب لعودة تفشي فيروس كورونا عن طريق تطبيق تعديلات متوسطة القوة على إجراءات التباعد الاجتماعي بدلا من العودة إلى القواعد الصارمة.ونقل "بارك سو هيون"، المساعد الرئاسي للتواصل العام، موقف المكتب الرئاسي في أثناء حديثه على قناة "كي بي إس" على موقع يوتيوب أمس الخميس.وشدد "بارك" على أهمية المرونة في تطبيق الإجراءات بما يتماشى مع الوضع العام فيما يتعلق بعدوى كورونا، بما في ذلك انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة.وتمثل تصريحات المسؤول الأخيرة تحولا عن مقابلته الإعلامية في اليوم السابق، التي قال فيها إنه قد يكون هناك إعادة تعديل كبيرة لإجراءات الحجر الصحي في حالة زيادة عدد المصابين بالسلالة الجديدة. وأثارت تعليقاته تلك تكهنات بأن الحكومة قد تعيد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، بعد تخفيفها كجزء من مخطط الانتقال التدريجي إلى الحياة الطبيعية الذي بدأ في أوائل الشهر الماضي.وقال "بارك" إن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق الشركات يمكن أن يعرقل الجهود المبذولة لتعزيز سبل معيشة العامة ويؤثر على تعويضات الدولة لأصحاب الأعمال الصغيرة.