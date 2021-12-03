انخفاض احتياطي كوريا من النقد الأجنبي في نوفمبر لأول مرة منذ 5 أشهر

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انخفض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بسبب انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 463.91 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره 5.3 مليارات دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ويأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي ارتفاعا لأربعة أشهر متتالية بدءا من يوليو.وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت الشهر الماضي بسبب انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار، وتراجع الودائع بالعملة الأجنبية في المؤسسات المالية.ويذكر أنه حتى نهاية أكتوبر، كانت كوريا الجنوبية ثامن أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3.2 تريليون دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.