مون يطلب دعم الولايات المتحدة لإعلان نهاية الحرب الكورية

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التقى الرئيس "مون جيه إين" بوزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" أمس الخميس، وطلب منه دعم واشنطن لجهود سيول لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وخلال الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي، تبادل الرئيس "مون" ووزير الدفاع الأمريكي "أوستن" الآراء حول كيفية تنسيق الجهود بين البلدين لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ودفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال الرئيس إن حكومته اقترحت إعلان إنهاء الحرب لضمان أن تشهد الحكومة القادمة استئناف المفاوضات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وطلب من الولايات المتحدة مواصلة الاهتمام والدعم لذلك الإعلان، قائلا إن التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن مهم لضمان استمرار عملية السلام.وردا على ذلك ، أعرب الوزير "أوستن" عن احترامه للجهود الدبلوماسية التي يبذلها "مون" لتحسين العلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. كما شدد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.