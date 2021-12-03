تحديد التجمعات الخاصة بـ6 أشخاص في العاصمة و8 في خارجها

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قررت الحكومة تشديد الحد الأقصى للتجمعات الخاصة في الأسابيع الأربعة القادمة، بعد تأكيد الحالات الأولى من الإصابة بالسلالة المتغيرة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا.واعتبارا من يوم الاثنين القادم، سيكون الحد الأقصى للتجمعات الخاصة هو ستة أشخاص في سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي"، بينما سيمكن تجمع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في المناطق خارج منطقة العاصمة.وفي الوقت الحالي يتم تحديد الحد الأقصى عند 10 أشخاص في منطقة العاصمة و12 شخصا خارجها.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" هذا القرار اليوم الجمعة في اجتماع الحكومة للاستجابة لوباء كورونا، قائلا إن الحكومة ستركز على تعزيز إجراءات الحجر الصحي للأسابيع الأربعة القادمة.وقال رئيس الوزراء أيضا إن الحكومة ستوسع وتطبق نظام الدخول الخاص بالفيروس في معظم المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، لتقليل خطر تفشي العدوى في مناحي الحياة اليومية.وأضاف أن الحكومة ستضع فترة سماح مدتها أسبوع قبل التشغيل الكامل للنظام.