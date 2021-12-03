المحكمة ترفض مجددا اعتقال رئيس نيابة في فضيحة إساءة استخدام السلطة

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس نيابة مُتهم بالتآمر مع حزب المعارضة الرئيسي للتحقيق مع مسؤولي الحزب الحاكم.ورفضت محكمة منطقة سيول المركزية إصدار المذكرة بحق رئيس النيابة "سون جون سونغ" في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد جلسة استماع استمرت 3 ساعات يوم أمس الخميس للمداولة بشأن اعتقاله.وأشارت المحكمة إلى أنه من الصعب الاعتراف بالحاجة إلى اعتقاله، وأكدت أن المشتبه به يحتاج إلى ضمان حقه في الدفاع.وقد طلب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين إصدار مذكرة التوقيف يوم الثلاثاء، بعد حوالي شهر من رفض طلبه السابق.ويُتهم "سون" الذي كان يعمل في مكتب النائب العام في العام الماضي بإصدار أوامر للنيابة العامة لتقديم شكاوى ضد شخصيات موالية للحكومة قبل الانتخابات العامة في العام الماضي. ويُشتبه في أنه تآمر مع النائب عن حزب المعارضة الرئيسي "كيم وون" لتقديم شكاوى بالتشهير.وكانت المحكمة قد رفضت الطلب السابق بحجة عدم كفاية الأسباب واستبعادها لاحتمال هربه.