تخصيص 607.7 تريليون وون لميزانية الحكومة الكورية للعام القادم

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وافق البرلمان الكوري على ميزانية العام القادم في اجتماع رئيسي عقده صباح اليوم.وقد زاد حجم الميزانية بمقدار 3.3 تريليون وون مقارنة مع خطة ميزانية الحكومة، لتبلغ 607 تريليونات و700 مليار وون.كما زاد حجم ميزانية العام القادم للعام الثاني على التوالي، لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وسوف يتم تخصيص مبلغ 68 تريليون وون من الميزانية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، إلى جانب تخصيص ميزانيات لدعم الأنشطة الثقافية والحجر الصحي والرعاية الطبية والمساعدة على السيطرة على الأوبئة.وقال "يون هو جونغ" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم إن البرلمان ركز بالدرجة الأولى على توسيع الميزانيات الخاصة بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحجر الصحي ومكافحة فيروس كورونا.وخلال عملية المراجعة البرلمانية، تمت زيادة الحد الأدنى لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة عن خسائرهم الناتجة عن وباء كورونا من 100 ألف وون إلى 500 ألف وون، كما تمت زيادة حجم الميزانيات الإقليمية زيادة كبيرة من 6 تريليونات إلى 30 تريليون وون.ولم تحدث خلافات كبيرة بين المعسكرين الحاكم والمعارض حول ميزانيات التعامل مع كورونا، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن ميزانية مشروع حاملات الطائرات الخفيفة.وقال "كيم كي هيون" زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إن اتخاذ قرار في هذا المشروع المهم يتوجب أن يقع على عاتق الحكومة القادمة.ونتيجة لتأجيل المفاوضات، تجاوزت عملية معالجة مشروع الميزانية موعدها القانوني الذي صادف يوم أمس، وبالتالي سيطرح الحزب الحاكم بمفرده مشروعها المعدل الذي يعكس المحتوى المتفق عليه حتى الآن في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم.وقرر الحزب المعارض الرئيسي المشاركة في عملية التصويت على المشروع دون طرح مشروع معدل آخر أو تعطيل الجلسة جسديا، لكنه عبر عن معارضته لمشروع حاملات الطائرات الخفيفة.يذكر أن البرلمان كان قد عالج 74 مشروع قانون، بما في ذلك زيادة معيار فرض الضريبة العقارية من 900 مليون وون إلى مليار و200 مليون وون، وتأجيل فرض الضريبة على الأصول الافتراضية لمدة عام واحد.