الأمم المتحدة تستثني كوريا الشمالية من قائمة الدول المتلقية للمساعدات الإنسانية

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تبين أن الأمم المتحدة لم تدرج كوريا الشمالية في قائمة الدول المتلقية للمساعدات الإنسانية في العام القادم.ووفقا لتقرير حول المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2022، صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ونُشر على موقعه على الإنترنت اليوم، تم استبعاد كوريا الشمالية من قائمة الدول المستفيدة من المساعدات للعام الثاني على التوالي.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى صعوبة قيام موظفي المنظمات الأمم المتحدة بإجراء فحوص ميدانية والإشراف على إدارة المشروعات نتيجة لإغلاق كوريا الشمالية لحدودها ومنعها التنقل بين أقاليمها منذ شهر يناير الماضي من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.وقدر مكتب الأمم المتحدة الوضع الغذائي في كوريا الشمالية بأنه "غير مستقر للغاية".وقال التقرير إن كوريا الشمالية وأفغانستان وميانمار تواجه حالة عدم استقرار غذائي بشكل خطير، متوقعا تفاقم أوضاعها حتى نهاية هذا العام.وقد تم إدراج 30 دولة معرضة لأزمات الإنسانية، بما في ذلك أفغانستان وميانمار، باستثناء كوريا الشمالية، في قائمة الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية للعام القادم.