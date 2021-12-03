سيول تقدم 120 مولدا للأوكسجين إلى رومانيا

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قدمت الحكومة الكورية عددا من مولدات الأوكسجين إلى رومانيا التي كانت قد زودت كوريا بلقاحات مضادة لفيروس كورونا في الصيف الماضي.وأقامت السفارة الكورية لدى رومانيا مراسم خاصة لتقديم المولدات أمس في معهد التدريب على التعامل مع الكوارث هناك بحضور السفير الكوري "كيم يونغ هو" ورئيس هيئة مكافحة الكوارث الروماني "رائد عرفات"، حيث قدمت السفارة 120 مولدا من مولدات الأوكسجين.يشار إلى أن الحكومة الرومانية كانت قد طلبت من الحكومة الكورية دعما بالمعدات في شهر أكتوبر الماضي عندما تدهورت أوضاع كورونا هناك، وبالتالي قررت الحكومة الكورية في أوائل الشهر الماضي تقديم مساعدات إنسانية طارئة تشمل 120 مولدا للأوكسجين.ووصلت المولدات إلى هناك مرورا بمدينة اسطنبول التركية صباح أول من أمس، وأقيمت مراسم التقديم تلبية لطلب من الجانب الروماني.الجدير بالذكر أن رومانيا استطاعت استيراد وحدات التشخيص "بي سي آر" بقيمة 15 مليون يورو من كوريا بفضل التعاون الفعال من جانب الحكومة الكورية في شهر مارس من العام الماضي الذي كرست فيه مختلف دول العالم جهودا كبيرة للحصول على وحدات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.وظلت كوريا ورومانيا تتعاونان بشكل وثيق في جهود مكافحة الوباء، حيث قدمت الحكومة الرومانية مليوني جرعة من لقاحات فايزر كانت تملكها إلى الجانب الكوري بأسلوب إعادة البيع أو التبرع المتبادل، وذلك عندما كانت كوريا تعاني من صعوبات في الحصول على اللقاحات في الصيف الماضي.