حيوان القندس يعيش في حديقة بسيول

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اتضح أن حيوان القندس، وهو من الحيونات المهددة بالانقراض، يعيش في حديقة النهر الفرعي "سيت كانغ" البيئية، في منطقة يوئيدو في سيول.وكشف مركز مشروع نهر الهان التابع لبلدية سيول عن صورة للقندس تم التقاطها بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الحديقة.وصرحت بلدية سيول بأن هذا يدل على المزيد من تحسن البيئة في مياه الحديقة التي تستمد من أحد الأنهار الفرعية الرئيسية في سيول.ومن أسباب تحسن جودة المياه وفقا لبلدية سيول، تعليق أعمال التجريف على نطاق واسع بعد مشروع تنقية الماء خلال عامي 2016 و2017، واستعادة الطبيعة نتيجة لتعزيز تنوع البيئة الفيزيائية في نهر "سيت كانغ"، واستقرار موطن حيوان القندس وتوفر المأكولات من خلال تخصيص أماكن الموطن الرئيسية كمنطقة محمية.يشار إلى أن 21 نوعا من الأنواع المهددة بالانقراض بما فيها القندس تسكن حاليا في حديقة "سيت كانغ".