بي تي إس تختتم عروضها في لوس أنجلوس

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اختتمت فرقة "بي تي إس" جدول أعمال عروضها بعنوان "بيرميشن تو دانس أون ستيدج" التي أقامتها وجها لوجه لأول مرة منذ عامين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس.وبدءا من الساعة السابعة والنصف من مساء أمس أقامت الفرقة الكورية الدورة الرابعة والأخيرة من تلك العروض في استاد "إل إيه سو باي"، وقد تم حجز جميع تذاكر العروض.ويقدر أن حوالي 200 ألف قد تجمعوا في الدورات الأربع من العروض التي انطلقت يوم 27 من شهر نوفمبر الماضي.وفي دورات العروض السابقة قدمت بي تي إس حوالي 20 أغنية في كل دورة بما في ذلك "باتر" و"داينمايت" و"بيرميشن تو دانس" تعبيرا عن الشكر لجمهورها.وفي عرض اليوم الثاني ظهر مغني الراب الأمريكي الشهير "ميغان دي ستاليون" ظهور مفاجئا، كما ظهرت في عرض اليوم الثالث الفرقة البريطانية "كولد بلاي" بشكل مفاجئ أيضا.وقد سجلت الفرقة رقما قياسيا يتمثل في بيع جميع تذاكر الدورات الأربع للعروض لأول مرة منذ افتتاح استاد "سو باي". وصرح "كريستي بوتشو" نائب رئيس الاستاد بأن هذا العرض سجل رقما قياسيا في مجال حجم بيع التذاكر من بين العروض التي أقامتها الفرق الغنائية أو الفنانين بشكل منفرد في ذلك الاستاد.الجدير بالذكر أن عشاق الفرقة "آرمي" من مختلف أنحاء العالم وجميع أنحاء الولايات المتحدة قد تجمعوا في مدينة لوس إنجلوس قادمين عبر الجو والبر، وتمت تغطية المدينة بموجة من اللون البنفسجي الذي يرمز للفرقة.وخلال فترة العرض زار جمهورها بعض المطاعم الكورية التي كانت الفرقة قد زارتها وأيضا محلات بيع مواد الموجة الثقافية "هالليو" الأمر الذي جعل من القرية الكورية ومحيطها التجاري بالمدينة الأمريكية تتمتع بازدهار كبير.