تباطؤ نمو ديون الأسر الكورية إلى 5,9 تريليون وون في نوفمبر

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كشفت تقديرات حكومية عن أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية قد نمت بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي.وقال "كوه سُنغ بوم" رئيس لجنة الخدمات المالية في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الجمعة إن إجمالي حجم ديون الأسر قد زاد بمقدار 5,9 تريليون وون في شهر نوفمبر، وهو ما يعد استمرارا في تباطؤ نموها من 15,3 تريليون وون في يوليو إلى 8,6 تريليون وون في أغسطس، ثم 7,8 تريليون وون في سبتمبر، و6,1 تريليون وون في أكتوبر.وأرجع رئيس لجنة الخدمات المالية تباطؤ وتيرة النمو في ديون الأسر إلى جهود الحكومة النشطة للسيطرة على تلك الديون، وأيضا الاستقرار المضطرد في سوق العقارات. وقال "كوه" إن معدل نمو ديون الأسر، الذي ارتفع إلى 10% في يوليو، يقدر أنه انخفض إلى 7,7% في نوفمبر.ومع ذلك، أوضح أن لجنة الخدمات المالية ستحافظ على موقفها العام القادم أيضا لمنع أي ارتفاع مفرط في ديون الأسر من الإضرار بالاستقرار المالي للبلاد.