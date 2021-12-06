أوميكرون أكثر قابلية للعدوى لأنه يشارك الكود الجيني مع فيروس البرد الشائع

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كشفت دراسة أجريت مؤخرا عن أن المتحور أوميكرون الجديد ربما يكون قد تطور من فيروس يسبب نزلات البرد، وهو ما قد يكون السبب في أن هذا المتحور أكثر قابلية للعدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى من الفيروس.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أول من أمس السبت، أصدرت شركة "إن فيرانس"، وهي شركة طبية حيوية أمريكية، هذه الدراسة التي أجرتها حول تحليل التسلسل الجيني للمتحور أوميكرون، حيث وجد الباحثون في الدراسة أنه على عكس المتحورات الحالية لفيروس كورونا، فإن أوميكرون يحتوي على رمز جيني موجود أيضا في فيروس يسبب نزلات البرد.ويعتقد الباحثون أن أوميكرون يمكن أن يكون قد تطور من فرد مصاب بفيروس "سارس كوف 2"، المعروف أيضا باسم "الفيروس التاجي الجديد"، وفيروس "كورونا إتش كوف 229 إي" الذي يمكن أن يسبب نزلات البرد.ولم يتم الكشف عن الكود الجيني المشترك مع هذا الفيروس الأخير في متحورات فيروس كورونا الجديدة الأخرى.