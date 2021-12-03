كوريا الجنوبية تسجل 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 12 بالمتحور أوميكرون

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أعلنت السلطات الصحية الكورية عن اكتشاف أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم تأكيد 4325 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 477 ألفا و358 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 4296 حالة محلية المصدر، منها 1401 حالة في سيول، و1308 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و301 حالة في مدينة إنتشون، بينما تم تأكيد حالات الإصابة الـ 29 الأخرى لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس زيادة بمقدار 41 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3893 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ إجمالي عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأعراض الخطيرة 727 مريضا، بانخفاض مقداره 17 مريضا مقارنة باليوم السابق.وشهد عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" زيادة بمقدار 12 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا المتحور الجديد إلى 24 شخصا.وبلغ معدل احتلال أسرّة العناية المركزة للمرضى ذوي الأعراض الخطيرة 80.3% على مستوى البلاد.