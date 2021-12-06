السلطات الكورية تنفذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا

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بدأت الحكومة الكورية في فرض قيود مشددة على التجمعات الخاصة لمدة أربعة أسابيع من أجل احتواء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا للسلطات الصحية الكورية، فإنه بدءا من اليوم الاثنين سيمكن لما يصل إلى ستة أشخاص التجمع في منطقة العاصمة الكبرى التي تشمل سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي، في حين سيمكن لما يصل إلى ثمانية أشخاص التجمع لعقد اجتماعات خاصة في المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. وقد كانت الحدود القصوى السابقة تصل إلى عشرة أشخاص في منطقة العاصمة الكبرى و12 في المناطق خارج العاصمة. وتم تمديد نظام تصاريح الدخول، الذي تم تطبيقه سابقا على المرافق عالية الخطورة المعرضة لانتشار الفيروس، مثل الصالات الرياضية والحانات الداخلية، ليشمل معظم المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمدارس المزدحمة ومقاهي الإنترنت وقاعات الحفلات الموسيقية والمكتبات.ويتطلب النظام من الزائرين تقديم دليل على تلقيهم التطعيم أو نتائج اختبار كورونا سلبي، من أجل الدخول. ومع ذلك، لن يتم تطبيقه على أولئك الذين يذهبون إلى المطاعم والمقاهي بمفردهم، حتى لو لم يتم تطعيمهم. وسوف تعطي الحكومة فترة سماح مدتها أسبوع قبل التطبيق الكامل لهذه القواعد المشددة. وبدءا من فبراير القادم، سيتم تطبيق النظام أيضا على المراهقين الذين ولدوا بدءا من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2009.