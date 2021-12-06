بان كي مون يحضر أولمبياد بكين الشتوية

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من المتوقع أن يحضر الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 والمقرر عقدها في فبراير القادم.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" أمس الأحد، قال "بان" في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية إنه تلقى دعوة لحضور الأولمبياد، وأنه ينوي الحضور كرئيس للجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية.وأضاف أنه سعيد لأن أولمبياد بكين 2008 كانت ناجحة للغاية، معربا عن اقتناعه بأن الصين حكومة وشعبا سوف تتغلب على الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا وسوف تستضيف دورة الألعاب الشتوية بنجاح. وكان مساعد لـ"بان" قد صرح لوكالة يونهاب الكورية للأنباء بأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة أعرب عن نيته حضور دورة الألعاب الأولمبية خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية يوم 25 أكتوبر، بمناسبة مرور 50 عاما على عضوية الصين في الأمم المتحدة. وكان ذلك قبل أن يقول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن واشنطن تدرس المقاطعة الدبلوماسية لتلك الدورة.وأضاف مساعد "بان" أنه من الطبيعي أن يحضر "بان" أولمبياد بكين واجتماع اللجنة الأولمبية الدولية الذي سيعقد في ذلك الوقت، باعتباره رئيسا للجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وليس ممثلا عن أي دولة.