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الرياضة

اختيار سون هُنغ مين كملك للمباراة بعد إحراز هدف والمساعدة على آخر

Write: 2021-12-06 11:12:46

اختيار سون هُنغ مين كملك للمباراة بعد إحراز هدف والمساعدة على آخر

Photo : YONHAP News

سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" الإنجليزي، هدفا، كما قام بتمريرة حاسمة، ليتم اختياره ليكون "ملك المباراة".
وسجل سون الهدف في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد "نورويتش سيتي" على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن يوم أمس الأحد، ليساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وكان ذلك هدفه السابع في هذا الموسم. كما قام سون أيضا بتمريرة حاسمة في تلك المباراة الافتتاحية للاعب "لوكاس مورا" في الدقيقة العاشرة.
وبهذا الانتصار الأخير تمكن فريق توتنهام من الصعود إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي. وفي الوقت نفسه، تم اختيار سون كـ"ملك للمباراة" في تصويت المشجعين عبر الإنترنت، وهو لقب يتم منحه للاعب الأفضل أداء من كلا الفريقين في كل مباراة، ويتم اختياره من خلال تصويت الجمهور عبر الإنترنت. ومن بين حوالي 22 ألف صوت في المجموع، حصل سون على نسبة 78,8%.



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