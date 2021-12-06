تأكيد إصابات بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ

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تم الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" شديد العدوى في منطقة "تشونان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ".وقالت حكومة المقاطعة يوم أمس الأحد إن فيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" تم اكتشافه في مزرعة لإنتاج البيض في المدينة بعد إجراء اختبارات شاملة. وتعد هذه هي الحالة التاسعة المؤكدة المتعلقة بمزارع للدواجن بعد الإبلاغ عن أول حالة هذا العام في مزرعة للسمان في "أوم صونغ" بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ يوم 8 نوفمبر.وصرح مسؤول في سلطات الحجر الصحي في المقاطعة بأنه تم تأكيد الإصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، مشيرا إلى أنه قد تم خلال هذا العام اكتشاف أربع حالات سابقة في كل من شمال تشونغ تشنغ وجنوب جولا.وتقوم السلطات حاليا بإعدام حوالي 230 ألف طائر داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من تلك المزرعة كإجراء وقائي، مع تنفيذ إجراءات أخرى، بما في ذلك تجميد التحركات لمزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد.