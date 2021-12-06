السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تحضر مؤتمر حفظ السلام في كوريا

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ستحضر السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" مؤتمرا عبر الفيديو حول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تستضيفه كوريا الجنوبية.وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إن السفيرة "توماس غرينفيلد" سترأس الوفد الأمريكي في الاجتماع الوزاري الافتراضي لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة لعام 2021 والمقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء.وفي بيان نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة الأمريكية في سيول، قالت السفيرة الأمريكية إن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي يمتلكها المجتمع العالمي للرد على العنف والصراع. وأضافت أن هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مستوى العالم، ولهذا السبب أيضا تتطلع إلى المؤتمر الوزاري لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة لهذا العام.وكان من المقرر في البداية أن يعقد المؤتمر بشكل مباشر، بحضور وزراء الخارجية والدفاع من حوالي 100 دولة، لكن الحكومة الكورية قررت تحويله إلى اجتماع افتراضي بسبب الانتشار العالمي للمتحور أوميكرون.