الحكومة الكورية تعلن أنها ستركز على الاستجابة للمتحور أوميكرون

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قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" إن الحكومة سوف تركز كل جهودها على احتواء المتحور أوميكرون حتى نهاية هذا العام.وأدلى "كيم" بهذه التصريحات خلال اجتماع للحكومة حول سبل التعامل مع فيروس كورونا عقد في سيول اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن تهديد المتحور أوميكرون يلوح في الأفق بشكل كبير، وأن قابليته للعدوى أكبر.وأمر "كيم" السلطات بفرض إجراءات شامل للحجر الصحي على الوافدين من الخارج وبذل جهود شاملة لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية. كما دعا رئيس الوزراء إلى تعاون الجمهور وتفهمه لقرار الحكومة بتوسيع نظام تصاريح الدخول، الذي يتطلب من الناس تقديم دليل على تلقيهم التطعيم أو اختبار كورونا سلبي للدخول إلى مختلف أنواع المنشآت.وقال إن هذا النظام هو الحد الأدنى من الاتفاق الذي يجب على الناس الالتزام به من أجل حماية المجتمع، وليس تمييزا غير عادل ضد الأشخاص غير المطعمين.