كوريا الجنوبية تحتفل بيوم التجارة

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اقيمت اليوم الاثنين في مركز "كويكس" للمعارض في سيول مراسم الاحتفال بيوم التجارة تحت شعار: "كوريا الجنوبية الدولة التجارية القوية"، بحضور الرئيس "مون جيه إين" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "مون سُنغ أوك" ورئيس اتحاد التجارة "كو جا يول" وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال.وقد تم تعيين يوم التجارة في عام 1964 احتفاء بتحقيق البلاد 100 مليون دولار من الصادرات.وتم في احتفال اليوم منح 123 شركة جوائز مختلفة، تقديرا لمساهماتها في زيادة الصادرات الكورية.وفي كلمة ألقاها الرئيس "مون" خلال الاحتفال، أكد أن كوريا الجنوبية تمكنت من الانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل التجارة، متغلبة على سلسلة العقبات الناجمة عن القيود التجارية اليابانية وجائحة كورونا.وأشار "مون" إلى أن كوريا حققت هذا العام تريليون دولار من حجم التجارة في أقصر وقت على الإطلاق، وأن حجم صادراتها هذا العام بلغ 630 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وقدر مون الجهود التي بذلها أفراد الشعب الكوري لمواجهة فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها الشركات الكورية لزيادة إنتاجها وصادراتها.وأضاف الرئيس "مون" أن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أن الحكومة الكورية ستقوم بتوسيع قاعدة التجارة حتى لا تتأثر بالصدمات الخارجية.