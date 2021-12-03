تقدم يون صوك يول على منافسه لي جيه ميونغ في معدلات التأييد بفارق 6.5%

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تقدم المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم من حيث معدلات التأييد بفارق كبير.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 3054 من المواطنين البالغين خلال الفترة من التاسع والعشرين من نوفمبر وحتى الثالث من ديسمبر الجاري، بلغت معدلات تأييد "يون" 44%، بانخفاض قدره 2.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد "لي" 37.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا يكون "يون" متقدما على "لي" بفارق 6.5%، أي خارج هامش الخطأ في الاستطلاع، والذي يبلغ 1.8%.وبلغت معدلات تأييد المرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" 3.8%، وتلته مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" بـ 3.2%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 47.3% من المشاركين يتوقعون فوز مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" في انتخابات الرئاسة القادمة، فيما توقع 43.3% منهم فوز مرشح الحزب الحاكم "لي".وبلغت معدلات تأييد الرئيس "مون جيه إين" 40.5%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي 39.4%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الحاكم 33.1%، وتلاهما كل من حزبي الشعب والعدالة المعارضين الصغيرين بـ6.9% و3.8% على التوالي.