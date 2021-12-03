5 % معدل ارتفاع أسعار البقالة في كوريا الجنوبية

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اتضح أن تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام كان الخامس في الترتيب بين معدلات التضخم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد أن سجل معدل ارتفاعه 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقارير صادرة عن المنظمة وهيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ حوالي 9 سنوات.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والعشرين مع بلجيكا من بين 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل ارتفاع أسعار المستهلك.ولكن فيما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء، سجلت 4 دول فقط، هي: تركيا وكولومبيا وأستراليا والمكسيك، معدلات أعلى من كوريا الجنوبية.وأشارت التقارير إلى أن تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية بلغ 1.7% في الربع الأول من العام الماضي، وسجل التضخم نموا للربع السابع على التوالي منذ ذلك الوقت.ومن بين المنتجات الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الربع الثالث من هذا العام: البيض والكمثرى والتفاح والثوم ولحم الخنزير والسبانخ والمشروم ولحم الدجاج.