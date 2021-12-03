الحكومة الكورية تدعو الشباب للمشاركة في حملة التطعيم ضد كورونا

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دعا رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" الشباب إلى المشاركة في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا على أن الطلاب الشباب غير المطعمين قد يكونون وسيلة لنقل الفيروس.وقال"كيم" في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الكورية "كي بي إس" أمس الأحد إن آباء الطلاب الشباب يبدو أنهم لا يثقون في فاعلية لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن الدول الأخرى خلصت إلى أن تطعيم الشباب سيساعد في التغلب على مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا.وأضاف أن المتقدمين لاختبار القدرة الدراسية للجامعات لهذا العام لم يتعرضوا، إلا نادرا، لتأثيرات سلبية خطيرة من التطعيم.وأكد "كيم" أن الحكومة لديها الآن كمية كافية من اللقاحات لتطعيم الطلاب الشباب بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني.وفيما يتعلق باحتمال حدوث تغيير في سياسة الدراسة المباشرة وجها بوجه بسبب اتساع انتشار فيروس كورونا، قال رئيس الوزراء "كيم" إن الدراسة الافتراضية عبر الإنترنت تتسبب في فجوة في التعليم بين الطلاب كما تؤدي إلى حدوث عجز عاطفي لديهم.وكانت الحكومة الكورية قد قررت تطبيق نظام تصاريح الحجر الصحي على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و18 عاما عند استخدامهم للمرافق التي يتجمع فيها الناس، مثل المطاعم والمقاهي والمراكز التعليمية الخاصة والمكتبات وغرف الدراسة، وفي المقابل أعرب الطلاب وآباؤهم عن اعتراضهم على تطبيق ذلك النظام، ووصفوه بأنه تطعيم إجباري.