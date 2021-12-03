لوس أنجلوس تشهد رواجا كبيرا بفضل عروض بي تي إس

Photo : KBS News

تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية رواجا اقتصاديا كبيرا بسبب إقامة عروض للفرقة الكورية العالمية بي تي اس هناك، حيث زار المدينة معجبو الفرقة الذين بلغ عددهم أكثر من 200 الف شخص من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تمتعت المدينة بتدفقات مالية بسبب دخول هذا العدد الكبير من المعجبين.وقد اصطف الناس في صفوف طويلة لعدة أيام في هوليوود لشراء هدايا تذكارية متعلقة بـبي تي إس.كما أصبحت منطقة الجالية الكورية في مدينة لوس أنجلوس مقصدا لتناول الطعام والنوم والتسوق بالنسبة للمعجبين الذين جاؤوا لمشاهدة عروض بي تي إس.وقال كيفين سول الرئيس التنفيذي لشركة تسجيل الأغنيات إن سعر قرص سي دي الواحد يتراوح ما بين 20 إلى 30 دولارا، لكن هناك عددا غير قليل من الزوار الذي يودون شراء أقراص سي دي لبي تي إس بأكثر من 100 قرص، ولذلك فقد تجاوزت أسعارها بضع مئات من الدولارات.ويتميز معجبو الفرقة الذين يسمى بـ"أرمي" بارتداء اللون البنفسجي خلال أيام إقامة عروض الفرقة بالإضافة الى اهتمامهم الكبير بمستحضرات التجميل التي تستخدمها بي تي إس.تجدر الإشارة الى أن شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت مساهمة كبيرة في الترويج لمنتجات بي تي إس، حيث نقلت معلومات تتعلق بأنواع المطاعم التي زارتها الفرقة وغيرها عن طريق الإنترنت بسرعة.وقال أحد المسؤولين عن تنظيم عروض الفرقة إن أكثر من 210 آلاف شخص قد حضروا أربعة عروض أقيمت في الفترة من 27 من نوفمبر وحتى الثاني من شهر ديسمبر الجاري.