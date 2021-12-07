ممثلو 76 دولة يتحدثون في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام

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سيتحدث وزراء وكبار مسؤولين على مستوى نواب وزراء من 76 دولة في مؤتمر افتراضي لحفظ السلام للأمم المتحدة تستضيفه كوريا الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تم حتى ظهر أمس الاثنين تسجيل مشاركة 15 وزيرا للخارجية و29 وزيرا للدفاع وشؤون المحاربين القدامى، ونواب وزراء من 20 دولة، كمتحدثين في المنتدى الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة.وخلال هذا المؤتمر الافتراضي، سيتحدث المشاركون عن مساهمة بلدانهم في تحسين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وكانت كوريا قد خططت في البداية لعقد المؤتمر بشكل مباشر بمشاركة حوالي 700 شخص، وهو أكبر مؤتمر دولي تستضيفه منذ بدء جائحة كورونا، لكنها قررت في وقت لاحق تغييره إلى شكل افتراضي وسط مخاوف من المتحور أوميكرون.وسوف يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بكلمة ترحيبية في رسالة بالفيديو في حفل الافتتاح، وتليها تصريحات لوزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه أوك".