الرئيس مون يأمر بالمزيد من الدعم لمرضى كورونا في المنازل

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أمر الرئيس "مون جيه إين" رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" بوضع تدابير دعم إضافية بخلاف رواتب المعيشة، لمرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في منازلهم.جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي مع كيم أمس الاثنين، حيث طلب مون منه أن يبحث جيدا عن المزيد من الطرق لتخفيف الصعوبات التي يواجهها المرضى في المنازل الذين تظهر عليهم أعراض أقل حدة، ومعاونيهم.وبموجب قواعد الحجر الصحي الحالية، يُحظر على أفراد الأسرة الذين يعيشون مع المرضى مغادرة منازلهم لمدة عشرة أيام، ويحصلون خلالها على مساعدة مالية لتعويض أجورهم المفقودة. لكن الحكومة قالت إن ذلك يتعلق بالمدى الكامل لدعمهم. كما حث الرئيس مون على زيادة القوى العاملة للمساعدة على المسوحات الوبائية وتعقب حالات العدوى.