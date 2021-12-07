السياسية كيشيدا يكرر دعوته لسيول للتعامل بشكل مناسب مع القضايا المعلقة

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مجددا أن حكومته ستستمر في المطالبة بشدة بالاستجابة المناسبة من قبل كوريا الجنوبية لمعالجة القضايا الثنائية العالقة بناء على موقف طوكيو الثابت.

ووصف كيشيدا كوريا الجنوبية بأنها "جارة مهمة"، وذلك في أثناء إدلائه بخطابه السياسي الثاني في البرلمان، أمس الاثنين، وذلك منذ توليه منصبه في أوائل أكتوبر. وقد ذكر كيشيدا كوريا الجنوبية مرة واحدة فقط في خطابه بأكمله ضمن جملة واحدة، وهو ما تم تفسيره على أنه تعبير عن نيته عدم المساومة في قضايا الاسترقاق الجنسي والعمل القسري.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، تعهد كيشيدا مرة أخرى ببذل جهود شاملة لحل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم بيونغ يانغ منذ عقود، من خلال الاستفادة القصوى من أي فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى.

