واشنطن تعلن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين

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أعلن البيت الأبيض الأمريكي مقاطعة الولايات المتحدة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية أمس الاثنين إن إدارة بايدن لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2022. وأشارت المتحدثة إلى الإبادة الجماعية المستمرة في الصين والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها سببا لتلك المقاطعة.ومن ناحية أخرى تدرس بريطانيا وكندا وأستراليا الانضمام إلى هذه الخطوة.وقد جاء إعلان الولايات المتحدة قبل قمة الديمقراطية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي الخميس والجمعة، والتي ستجمع مشاركين من حوالي 110 دول بما في ذلك كوريا الجنوبية.ويذكر أنه قبل صدور هذا الإعلان الرسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة إذا ما قررت الولايات المتحدة تنفيذ مقاطعتها الدبلوماسية.