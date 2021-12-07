افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام الذي تستضيفه كوريا

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تستضيف كوريا الجنوبية مؤتمرا افتراضيا حول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الاليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.وسيبدأ المؤتمر الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة في سيول 2021 بحفل افتتاح، يليه الجلسة الأولى والثانية بعد ظهر الاليوم الثلاثاء. ومن المقرر عقد الجلسة الثالثة والرابعة يوم الغد الأربعاء.وسوف يجمع المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "التكنولوجيا وبناء القدرات الطبية"، وزراء الدفاع والخارجية من 155 دولة. ومن المتوقع أن يدعو المشاركون إلى الدعم العالمي لعمليات حفظ السلام وأن يعلنوا عن خططهم للمساهمة في تلك العمليات.وسوف يلقي وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه اوك"، المضيفان المشاركان للاجتماع، كلمات تهنئة في حفل الافتتاح، كما سيدلي الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بتصريحات في رسالة عبر الفيديو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة آسيوية المؤتمر الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة، وهو أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة حول السلام والأمن على مستوى العالم.