كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن عشر في أكتوبر

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن عشر على التوالي في أكتوبر الماضي، على خلفية الفائض القياسي في حساب النقل.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري الاليوم الثلاثاء، وصل فائض الحساب الجاري إلى ستة مليارات و950 مليون دولار أمريكي في أكتوبر. ويعد هذا هو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي يتم فيه تسجيل فائض منذ شهر مايو من العام الماضي، لكن المبلغ انخفض بمقدار 4,6 مليار دولار عن العام الماضي.وارتفعت الصادرات بنسبة 20,1% على أساس سنوي، لتصل إلى 55 مليارا و90 مليون دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 38,2%، لتصل إلى 50 مليارا و30 مليون دولار. وسجل قطاع الخدمات فائضا قدره 630 مليون دولار في أكتوبر، في تحول عن العجز البالغ 830 مليون دولار قبل عام.وكان الفائض الكوري في قطاع الخدمات مدفوعا بارتفاع فائض حساب النقل، الذي سجل رقما قياسيا بلغ مليارين و220 مليون دولار في أكتوبر، مرتفعا من فائض بلغ 480 مليون دولار قبل عام.