اللجنة الأولمبية تعرب عن احترامها للمقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين

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أفادت تقارير إعلامية بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعربت يوم أمس الاثنين عن احترامها لقرار الحكومة الأمريكية بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية إن وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين هو قرار سياسي بحت لكل حكومة، وهو أمر تحترمه اللجنة الأولمبية الدولية نظرا لحيادها السياسي الكامل.وقد أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الموقف بعد أن أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2022 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.وتعني المقاطعة الدبلوماسية أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا حكوميا رسميا إلى دورة الألعاب، لكنها ستسمح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة فيها.