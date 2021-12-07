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المحلية

تأكيد إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مزرعة للبيض في يونغ آم

Write: 2021-12-07 10:59:32

تأكيد إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مزرعة للبيض في يونغ آم

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" شديد العدوى في مزرعة دجاج في منطقة "يونغ آم" بمقاطعة جنوب جولا يوم أمس الاثنين.
وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنه تم اكتشاف الإصابة في مزرعة تربي حوالي 36 ألف دجاجة بياضة. وتعد هذه هي الحالة العاشرة المؤكدة المتعلقة بمزارع للدواجن بعد الإبلاغ عن الحالة الأولى هذا العام في مزرعة للسمان في منطقة "أوم صون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" يوم 8 نوفمبر.
وتعد مزرعة "يونغ آم" ثاني مزرعة للبيض بعد تأكيد الحالة الأولى لهذا العام في "تشون آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" في اليوم السابق.
وسوف تبدأ السلطات الصحية في إجراء تفتيش طارئ على مزارع البيض في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء لاحتواء انتشار الفيروس.


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