زعيم كوريا الشمالية يدعو ضباط الجيش للإخلاص التام

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طلب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من مسؤولي التعليم رعاية ضباط الجيش الذين يظلون "موالين تماما" لحزب العمال الحاكم في البلاد.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إن كيم وجه هذه الدعوة في المؤتمر الثامن لعمال التعليم العسكري في بيونغ يانغ في نهاية الأسبوع.وأضافت الوكالة أن اللجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية عقدا المؤتمر لإجراء "منعطف جذري" في مشروعات التعليم بما يتماشى مع متغيرات العصر.وأكد كيم، الذي ترأس الاجتماع، على الحاجة إلى إعداد جميع العاملين في مجال التعليم العسكري ليكونوا جنودا حقيقيين موالين لأفكار الحزب وقيادته.وأضاف أنه يجب على المعلمين تربية جميع الطلاب ليكونوا "ضباطا قياديين يظلون مخلصين تماما للجنة المركزية للحزب".ويبدو أن كيم دعا إلى تعزيز التعليم الأيديولوجي والولاء العسكري وسط الصعوبات الاقتصادية وإغلاق الحدود المطول بسبب جائحة كورونا.