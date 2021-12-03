الرئيس مون يدعو للاستعداد لمواجهة تأثير الظروف الخارجية على الاقتصاد الكوري

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى أن تكون كوريا على أتم استعداد لمواجهة تداعيات الظروف الخارجية السيئة على الاقتصاد والسوق المالية في كوريا الجنوبية.جاءت هذه الدعوة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة، حيث أشار إلى أن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يتزايد مع تفاقم وضع جائحة كورونا.كما دعا الرئيس "مون" الوزراء المشاركين إلى تكثيف جهودهم لحل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في الحصول على المواد الخام والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال مراقبة سلاسل التوريد العالمية عن كثب، مشددا على أهمية إدارة الأسعار الاستهلاكية وسط ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.ودعاهم أيضا إلى بذل كل ما في وسعهم لإدارة أسعار البقالة التي تتعلق بمعيشة الشعب بشكل وثيق.وشكر الرئيس "مون" البرلمان على المصادقة على مشروع ميزانية العام القادم، قائلا إن الحكومة سوف تتمكن من إنفاق المزيد من الميزانية في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة وإجراءات الحجر الصحي خلال العام القادم.