زيادة عدم اليقين للاقتصاد الكوري بسبب المتحور أوميكرون

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تبين أن انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" قد تسبب في زيادة حالة عدم اليقين للاقتصاد الكوري، مما قد يؤدي لتعزيز إجراءات الحجر الصحي الناجم عن ذلك إلى ركود في الاستهلاك المحلي.وطبقا لتقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الثلاثاء، بدأت كوريا الجنوبية تشهد زيادة في عدم اليقين في اقتصادها بسبب القلق من احتمال انتشار المتحور "أوميكرون"، وذلك بعد أن حافظت على اتجاه الانتعاش الاقتصادي في الآونة الأخيرة.وكان المعهد قد قال في تقريريْه الصادرين في شهري سبتمبر وأكتوبر إن الاقتصاد الكوري يعاني من عدم اليقين، إلا أنه قال في تقريره في نوفمبر الماضي إن الاقتصاد الكوري بدأ ينتعش من الركود.وأشار المعهد في تقريره الأخير إلى أن انتشار المتحور "أوميكرون" تسبب في زيادة إجراءات الحجر الصحي داخل وخارج البلاد وعدم استقرار السوق المالية، مما زاد من المخاطر السلبية على الاقتصاد الكوري.وأضاف أن تعافي الصناعات التحويلية كان محدودا مع استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الطلب العالمي.وتوقع المعهد أن يشهد الطلب المحلي والعالمي المزيد من الانخفاض، إذا تم تعزيز إجراءات الحجر الصحي بسبب المخاوف من زيادة انتشار المتحور "أوميكرون".