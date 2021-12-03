سيول تقول إن مقاطعة واشنطن لأولمبياد بكين هي قرار لدولة أخرى

Photo : YONHAP News

قال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد شيء يذكر بشأن المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين الشتوية لأن ذلك عبارة عن قرار لدولة أخرى، لكنه أضاف أن الحكومة الكورية مازالت تتمسك بموقفا الداعي إلى أن تسهم أولمبياد بكين الشتوية في تحقيق السلام والازدهار العالميين خاصة في شمال شرق آسيا، وأن تكون نقطة تحول في الطريق نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية.وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين المقرر لها مطلع العام القادم، وذلك بسبب سجل حقوق الإنسان في الصين.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" أنه لن يتم إرسال أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي أمريكي إلى حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد بكين الشتوية، إلا أن رياضيين أمريكيين سيشاركون فيها.