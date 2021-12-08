الرئيس الكوري يقوم بزيارة رسمية لأستراليا تستغرق 4 أيام

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سيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى أستراليا في زيارة رسمية خلال الأسبوع القادم.وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أمس الثلاثاء عن زيارة مون التي ستستغرق أربعة أيام إلى أستراليا ابتداء من يوم الأحد.ويخطط مون لعقد قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" يوم الاثنين، وكذلك عقد لقاء قدامى المحاربين في الحرب الكورية خلال تلك الزيارة.وتوقعت المتحدثة باسم الرئاسة أن تساعد زيارة مون في تأمين إمدادات مستقرة من المواد الخام والموارد المعدنية الأساسية. وقالت إنها ستكون أيضا فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في التقنيات المتعلقة بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى مجالات مستقبلية أخرى مثل اقتصاد الهيدروجين، والصناعات الدفاعية، والفضاء والفضاء الإلكتروني، وإعادة التأكيد على دعم أستراليا لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.