الصين تتعهد بإجراءات مضادة بشأن مقاطعة الولايات المتحدة لأولمبياد بكين

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تعهدت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات مضادة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن قرارها بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين في شهر فبراير القادم.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" أمس الثلاثاء "استياء حكومته الشديد ومعارضتها الشديدة" للقرار الأمريكي، موضحا أن بكين قدمت احتجاجا وسوف تتخذ "إجراءات مضادة صارمة". وقال إن على الولايات المتحدة أن تكف عن أفعالها وخطاباتها التي تسيّس الرياضة وتدمر الألعاب الشتوية، محذرا من أن ذلك سيضر بالحوار والتعاون في القضايا الثنائية والدولية والإقليمية.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد أعلنت أول من أمس الاثنين عن قرار إدارة جو بايدن بالامتناع عن إرسال أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى الدورة الأولمبية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ.وردا على ذلك اتهم المتحدث الصيني الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية ضد الأمريكيين الأصليين، وادعى أن قرار الولايات المتحدة يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ الحياد السياسي في الرياضة.