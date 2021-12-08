الحكومة الكورية تقول إن قرار تطعيم المراهقين سيستغرق وقتا

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن إدراج أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بين متلقي لقاحات كورونا.ونقل "هونغ جونغ إيك" أحد كبار المسؤولين في فريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، هذا الموقف في تصريحات صحفية شدد فيها أيضا على الحاجة إلى إجراء بحوث كافية لتأكيد سلامة وفعالية تطعيم الأطفال الصغار، بما في ذلك التشاور مع الخبراء وأولياء الأمور.وقال إن الحكومة ستراقب أيضا جهود التطعيم في الخارج والجهود المحلية اللازمة للسماح بالتطعيم لهذه الفئة العمرية، موضحا أن القرار لن يتم اتخاذه على الأرجح قبل نهاية هذا العام.وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد وسّعت برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في أكتوبر بعد أن تلقى أكثر من 90 بالمائة من جميع البالغين في البلاد جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.ويعد برنامج تطعيم المراهقين اختياريا، لكن الحكومة بدأت في تشجيعهم بشكل أكثر نشاطا على تلقي اللقاحات بعد عودة زيادة العدوى بفيروس كورونا مؤخرا.