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السياسية

الولايات المتحدة تنسق مع كوريا الجنوبية لإعادة كوريا الشمالية للحوار

Write: 2021-12-08 11:03:40Update: 2021-12-08 11:04:49

الولايات المتحدة تنسق مع كوريا الجنوبية لإعادة كوريا الشمالية للحوار

Photo : YONHAP News

صرح "كيرت كامبل" منسق السياسات في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية للتواصل مع كوريا الشمالية.

وأدلى منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بهذه التصريحات في منتدى استضافه معهد "تشي للدراسات المتقدمة"، وهو مؤسسة فكرية تديرها مجموعة "إس كيه" الكورية الجنوبية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأمريكية لديها خطط لإعادة كوريا الشمالية للحوار، قال كامبل إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تواصلان البحث عن "أفضل طريقة" للقيام بذلك.

وأضاف أن الحوار بين سيول وواشنطن قوي للغاية، وأن الجانبين مستمران في التباحث فيما يتعلق بالتواصل مع بيونغ يانغ.

وقال كامبل إن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على بذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية رغم أنها لم تنجح.

ومع ذلك، لم يرد المسؤول الأمريكي على الأسئلة حول إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.
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