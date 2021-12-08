بدء تنفيذ ضريبة أرباح رأس المال المخففة على مبيعات المنازل اليوم الأربعاء

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بدأت الحكومة الكورية في تطبيق ضريبة أرباح رأس المال المخففة على مبيعات العقارات لأولئك الذين يمتلكون منزلا واحدا.وقالت وزارة المالية والاقتصاد إن التعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة الدخل، الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قد تم إصدارها وتنفيذها اليوم الأربعاء. وبموجب القانون المعدل الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على أرباح رأس المال على مبيعات العقارات للأشخاص الذين يمتلكون منزلا واحدا من 900 مليون وون في السابق، إلى مليار ومائتي مليون وون.وقد سارعت الحكومة والبرلمان في تطبيق القانون المنقح في محاولة لتخفيف حالة الغموض وتهدئة الغضب العام بشأن سياسات الإسكان، مع تبقي ثلاثة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية.