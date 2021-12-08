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السياسية

كوريا تتعهد بلعب دور قيادي في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

Write: 2021-12-08 11:07:51

كوريا تتعهد بلعب دور قيادي في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم مليون دولار كمساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وجاء تعهد الحكومة الكورية أمس الثلاثاء خلال أعمال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام في سيول لعام 2021، بهدف الدعوة إلى دعم عالمي لعمليات حفظ السلام.

وفي اليوم الأول من الاجتماع الافتراضي الذي يستمر يومين، كشفت كوريا الجنوبية عن "مبادرة سيول للتكنولوجيا وبناء القدرات الطبية في حفظ السلام".

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" بالتفصيل عن هذا التعهد، موضحا أن كوريا ستلعب دورا رائدا في تحويل معسكرات الأمم المتحدة إلى معسكرات "ذكية" مزودة بتكنولوجيا متقدمة.

وقال إن كوريا الجنوبية ستخصص مبلغ مليون دولار إضافي لصندوق اتئماني لحفظ السلام، كما ستوفر 16 طائرة هليكوبتر للعمليات في إفريقيا.

وأضاف الوزير "صوه" أن كوريا ستقدم أيضا معدات لإزالة الألغام، وسترسل أفراد شرطة إضافيين للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.
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