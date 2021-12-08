إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 7 آلاف

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى سبعة آلاف حالة لأول مرة منذ تفشي الفيروس، كما سجل عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأعراض الخطيرة ارتفاعا جديدا.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد إصابة سبعة آلاف و175 شخصا طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع من عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 489 ألفا و484 حالة. وتعد الحصيلة اليومية المسجلة بالأمس هي الأكبر منذ أن أعلنت كوريا عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة يوم 20 يناير من العام الماضي.كما يعد الرقم المسجل أمس أكبر بمقدار ألف و823 مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل يوم السبت الماضي، وأكبر بمقدار 2200 مقارنة بالرقم المسجل أول من أمس.وكان من بين الحالات الجديدة أكثر من 5600 إصابة في منطقة العاصمة الكبرى، وهو ما يمثل 78% من إجمالي عدد الإصابات محلية المصدر.ووسط الارتفاع المستمر في عدد الإصابات، وصل عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأعراض الحرجة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 840، ليحل محل الرقم القياسي السابق البالغ 774 الذي تم تسجيله قبل يوم واحد. وقد تجاوز الرقم مستوى 800 للمرة الأولى بعد البقاء فوق مستوى 700 لمدة سبعة أيام متتالية.كما توفي 63 شخصا آخر بسبب الفيروس، وهو ثالث أعلى رقم يومي. وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن افصابة بفيروس كورونا في كوريا مستوى أربعة آلاف للمرة الأولى،حيث وصل إلى أربعة آلاف وعشرين حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0,82%. ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون بمقدار اثنين، ليصل إلى 38.