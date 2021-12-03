كوريا والصين واليابان تتفق على إجراء حوار حول سياسة الحياد الكربوني

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اتفق وزراء البيئة في كوريا الجنوبية والصين واليابان على إنشاء هيئة استشارية يتم من خلالها مناقشة التعاون في سياسات الحياد الكربوني ضمن الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ.وقالت وزارة البيئة الكورية إن دول شمال شرق آسيا الثلاث تبنت خطة عمل مشتركة في هذا الشأن خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء البيئة الذي عقد في سيول أمس الثلاثاء عبر الإنترنت.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الدول الثلاث بإجراء تبادلات في مجالات السياسات واللوائح والتكنولوجيا ذات الصلة بالحياد الكربوني من خلال الهيئة الاستشارية المقترحة.كما تنص الخطة على زيادة التعاون المشترك في 8 مجالات رئيسية حتى عام 2025، بما في ذلك تحسين جودة الهواء، ومواجهة تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.وحضر الاجتماع الافتراضي أكثر من 50 مسؤولا بيئيا من الدول الثلاث، بمن فيهم وزيرة البيئة الكورية "هان جونغ إيه" ونظيراها الصيني "هوانغ لون تشيو" والياباني "تسيوشي ياماغوتشي"، وتم خلاله مناقشة التعاون الثلاثي بين سيول وبكين وطوكيو في التعامل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية.