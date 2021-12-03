تقرير يؤكد تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة في كوريا الجنوبية

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تبين أن مستوى متوسط الدخل على أساس القوة الشرائية في كوريا الجنوبية مرتفع مثل نظيره في دول أوربا الغربية، فيما شهدت كوريا تفاقما في عدم المساواة في الدخل والثروة.وطبقا لتقرير صادر عن معهد الأبحاث الدولي لعدم المساواة مؤخرا، بلغ متوسط الدخل على أساس القوة الشرائية في كوريا الجنوبية 33 ألف يورو، وهو أعلى من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وأقل من فرنسا وألمانيا.وأشار التقرير إلى أن حصة الناس في شريحة الـ10% الأعلى دخلا، من إجمالي حجم الدخل في كوريا الجنوبية، تبلغ 46.5%، وأن متوسط دخل الفرد الواحد من هؤلاء الأغنياء يبلغ سنويا 153 ألفا و200 يورو.أما حصة الناس في شريحة الـ50% الأقل دخلا في كوريا من إجمالي حجم الدخل فقد بلغت 16% فقط، وأن متوسط دخل الفرد الواحد من هؤلاء يبلغ سنويا 10 آلاف و600 يورو.وأرجع التقرير السبب في تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة إلى نمو الاقتصاد الكوري بوتيرة سريعة من خلال تخفيف القيود دون إنشاء شبكة للأمن الاجتماعي.وقال التقرير إن حصة الناس في شريحة الـ10% الأغنى من السكان، من إجمالي حجم الثروة في كوريا الجنوبية، قد بلغت 58.5%، حيث بلغ متوسط ثروة الفرد الواحد منهم مليونا و51 ألفا و300 يورو، فيما بلغت حصة الناس في شريحة الـ50% الأفقر من السكان، من إجمالي حجم الثروة، 5.6% فقط، حيث بلغ متوسط ثروة الفرد الواحد منهم 20 ألفا و200 يورو.