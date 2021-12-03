88.6 % معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن نسبة انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول قد بلغت 88.6%، حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة في مدينة إنتشون 91.1%، فيما بلغ المعدل في مقاطعة كيونغ كي 78.9%.أما في مدينة ديجون ومقاطعتي كانغ وان وشمال كيونغ سانغ فلم يعد هناك أي أسرّة احتياطية لاستيعاب المرضى ذوي الأعراض الخطيرة.وبلغ متوسط معدل انشغال أسرّة العناية المركزة على مستوى البلاد 78.7%.وأضافت الوكالة أن معدل انشغال الأسرّة للمرضى ذوي الأعراض البسيطة بلغ 70.9%، وذوي الأعراض المتوسطة 66.8%.وقالت أيضا إن عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في منازلهم قد بلغ 17 ألفا و362 شخصا حتى منتصف ليلة أمس.